Non sarà della partita domani Sofyan Amrabat rimasto a Firenze per recuperare la migliore condizione e non rischiare nulla, un’assenza dunque a scopo precauzionale quella del marocchino che domani farà lavoro personalizzato al centro sportivo. Torna invece tra i convocati Jack Bonaventura dopo l’infortunio avuto contro il Lech Poznan. Ecco la lista completa dei convocati

L’OPINIONE DI POLVEROSI