Rocio Rodriguez su Nico: “Cerca sempre il fallo, non mi piace. Vuole dimostrare ma è troppo frenetico”

Rocio Rodriguez è intervenuta ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sulla prestazione di Nico Gonzalez contro l’Udinese e sul momento negativo che sta vivendo l’esterno argentino. Ecco le sue parole:

“Non riesce a tirare fuori tutte le sue qualità. Secondo me gioca con troppa frenesia e vuole dimostrare troppo. Corre da una parte e dall’altra ma dovrebbe fare quello che sa fare. Lo vediamo spesso cambiare lato e vorrei capire se glielo chiede proprio Italiano. cosa Una cosa che non mi piace è che cerca sempre il fallo: sta troppo tempo in terra e non sta aiutando così la Fiorentina.”

BREKALO TRA I MIGLIORI CON L’UDINESE: ARMA IN PIU’ A BASILEA?