La lettera di Rocio Rodriguez a Firenze dopo l'addio di Borja Valero: "Ti dico grazie perché.."

Ti ringrazio, ti giuro amore eterno e ti porto nel cuore per sempre" questo il post di Rocio Rodriguez su Instagram

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha salutato così Firenze dopo l'addio del calciatore spagnolo alla Fiorentina direzione Inter:

"Non puoi capire cosa significhi per me. Non ti rendi conto di quanto mi hai insegnato, di quante belle persone mi hai fatto conoscere. Non riesci a immaginare quanto mi hai reso felice. Non so come renderti tutto quello che mi hai fatto avere, Firenze. Sei unica, genuina, bella. Ti ringrazio tanto, ti giuro amore eterno e ti porto nel cuore, per sempre"