La lettera di Rocio Rodriguez a Firenze dopo l'addio di Borja Valero: "Ti dico grazie perché.."
Ti ringrazio, ti giuro amore eterno e ti porto nel cuore per sempre" questo il post di Rocio Rodriguez su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 15:27
Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, ha salutato così Firenze dopo l'addio del calciatore spagnolo alla Fiorentina direzione Inter:
"Non puoi capire cosa significhi per me. Non ti rendi conto di quanto mi hai insegnato, di quante belle persone mi hai fatto conoscere. Non riesci a immaginare quanto mi hai reso felice. Non so come renderti tutto quello che mi hai fatto avere, Firenze. Sei unica, genuina, bella. Ti ringrazio tanto, ti giuro amore eterno e ti porto nel cuore, per sempre"