Rocio: "Isco a Firenze solo in vacanza. Odriozola in questo momento non vuole parlare del suo futuro"

Siamo a pochi giorni dalla sfida tra Fiorentina ed Empoli, tanti i temi in casa viola. Ne ha parlato Rocio Rodriguez, citando anche Isco

La giornalista Rocio Rodriguez ha parlato dei temi attuali di casa Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno

"Si devono sbloccare, non è possibile che Nico e Ikonè non segnino mai, arriverà il gol e poi non ci saranno problemi. Piatek? Borja quando ha avuto 7 punti di sutura aveva un dolore assurdo, giocava con le infiltrazioni e quando l'effetto svaniva aveva tanto dolore a casa, quindi bisogna un po' capire le sue condizioni. Da Basilea mi dicono che Cabral sia più simile a Piatek come caratteristiche.

Isco era a Firenze solo in vacanza, non c'è nulla per ora. Se la moglie ha ripreso il nuovo stemma della Fiorentina è perchè era in Piazza della Repubblica. In tanti vengono in vacanza a Firenze, non vuol dire nulla.

Dalla Spagna dicono che Odriozola lo vuole tenere, a me risulta che non hanno nemmeno parlato e non si sa niente. Lui è molto concentrato sul campionato e non vuole parlare del suo futuro. Nuovo stemma? A me il logo non piace ma bisogna abituarsi, ci vorrà del tempo, la storia dice che gli stemmi cambiano, in tutte le squadre.

Ikonè non sta giocando tantissimo per essere un acquisto cosi importante, potrebbe fare la stessa cosa anche con Cabral. Ikonè è arrivato un mese prima rispetto a Cabral. Bonaventura non è assolutamente un ex calciatore come qualcuno dice, ha fatto benissimo in questa stagione comunque vada a finire, ci sta benissimo anche nella prossima stagione" conclude Rocio

IGOR, CHE FRECCIATA A VLAHOVIC

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