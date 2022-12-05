Rocio: "Bambini non mettono più nomi sulle maglie per paura che un giocatore della Fiorentina vada via"

Rocio Rodriguez, moglie dell'ex Fiorentina Borja Valero, è intervenuta come di consueto a Radio Bruno per parlare della situazione Amrabat e le possibiltà che il centrocampista marocchino possa lascia...

Rocio Rodriguez, moglie dell'ex Fiorentina Borja Valero, è intervenuta come di consueto a Radio Bruno per parlare della situazione Amrabat e le possibiltà che il centrocampista marocchino possa lasciare Firenze in un prossimo futuro. Proprio in merito a ciò si è soffermata su una curiosità di suo figlio Alvaro, tifosissimo della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"I bambini non sanno cosa mettere di nome sulla maglia, mio figlio l'ha presa senza numero e nome perchè è sempre indeciso e tutti hanno paura che un giocatore possa andare via. Una cosa comunque tipica di questo calcio moderno, ma nella Fiorentina non c'è un punto di riferimento."

ODRIOZOLA AL CENTRO DEL DIBATTITO IN SPAGNA

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-si-interrogano-sul-perche-odriozola-abbia-deciso-di-lasciare-la-fiorentina/194812/