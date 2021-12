Rocio: “Con Vlahovic come fatto con Borja, andare sotto casa sua, noi eravamo in lacrime”

Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero, parlando di come si possa cercare di mantenere Vlahovic a Firenze, ha raccontato a Radio Bruno come i tifosi della Fiorentina abbiano manifestato l’affetto per Borja al momento della sua cessione all’Inter (imposta da Corvino), queste le parole di Rocio Rodriguez: “Quando noi stavamo per andare via, trovarsi mille tifosi sotto casa, nel palazzo e nel condominio è stato straordinario, ondata di affetto incredibile, eravamo in lacrime, chiusa la finestra Borja ha detto di voler restare a Firenze a tutti i costi. Con Vlahovic bisogna provarci cosi” conclude Rocio.

INCONTRO TRA SCAMACCA E LA FIORENTINA DOPO LA PARTITA