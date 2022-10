Rocio Rodriguez: “Avrei firmato per un pareggio con l’Inter. Il fallo di Dzeko si poteva dare come no”

Rocio Rodriguez, moglie dell’ex Fiorentina Borja Valero, ha parlato a Radio Bruno della partita di sabato, queste le sue parole:

“La partita? Avrei firmato per il pareggio con l’Inter. L’anno scorso avrei detto di no, ma considerando la situazione attuale assolutamente si. Poi è andata come è andata, sull’azione dell’ultimo gol dell’Inter il fallo si poteva dare come no: ci sono stati più errori individuali che dell’arbitro in quell’azione.

Rosso a Dimarco? Chiaramente cosa diversa per il fallo di Dimarco su Bonaventura in occasione del rigore: era da rosso.

Venuti? L’errore di Venuti è stato pesante soprattutto perchè ti ha fatto perdere un punto.

Classifica? La Fiorentina ha più qualità del quattordicesimo posto quindi spero che nei prossimi impegni, sulla carta più facili, ci possa essere un miglioramento.

Lecce? Era quella la partita da vincere: non capisco perchè tutte le volte diciamo che la Fiorentina giochi bene nel secondo tempo, invece nel primo non vediamo la prestazione. Vuol dire che ci sono dei problemi.”

