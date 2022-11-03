Rocio Rodriguez: "È vero, la Juventus vuole Odriozola a gennaio ma lui vuole restare al Real Madrid"

Alvaro Odriozola a gennaio va alla Juventus? Rocio Rodriguez parla della possibilità dell'ex terzino destro della Fiorentina

Rocio Rodriguez ha parlato a Radio Bruno della notizia riguardante l'ex terzino destro della Fiorentina, Alvaro Odriozola, che sarebbe vicino alla Juventus a gennaio, le sue parole:

"La Juventus si è interessata a Odriozola per gennaio, l'interesse c'è ed è reale ma lui vorrebbe restare al Real Madrid almeno fino a giugno, non vuole andare via a gennaio. Sta giocando poco, è stato infortunato, ha davanti uno come Carvajal. Al momento Odriozola vorrebbe restare al Real Madrid"

PARLA L'AGENTE DI MALEH

https://www.labaroviola.com/ag-maleh-alla-fiorentina-sta-giocando-poco-valuteremo-se-far-mostrare-il-suo-valore-altrove/191096/