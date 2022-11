Ai microfoni di Tmw il procuratore Mario Giuffredi oltre che di Biraghi ha parlato anche del futuro di Maleh. Queste le sue parole:

“Alla Fiorentina non sta giocando molto, ma è un calciatore su cui ho grandi aspettative e fiducia. Aspetteremo la sosta per tirare le somme e decidere come proseguire per il futuro, se proseguire con la Fiorentina o dimostrare il proprio valore altrove.

