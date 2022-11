Procuratore Biraghi annuncia: “Rinnovo contratto con la Fiorentina si è fermato per colpa dei risultati”

Mario Giuffredi, procuratore di Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato a TMW della squadra viola e del possibile rinnovo del suo assistito:

“Qualcosa la Fiorentina durante il mercato ha sbagliato, ma se fa sei punti nelle prossime partite poi ha le capacità di migliorare la squadra per proseguire il progetto dell’anno scorso. La barca può essere raddrizzata. Poi il mercato potrà aiutare”.

A che punto è il rinnovo di Biraghi?

“Stavamo parlando del rinnovo. Ci siamo un po’ fermati per via dei risultati, per una questione di rispetto ne riparleremo durante la sosta. Sia per lui che per Di Lorenzo con il Napoli”.

