Probabile formazione: Amrabat ai box, Venuti e Terzic sulle corsie. Ikone-Cabral-Saponara dal 1’

In campo a Riga con la testa (almeno mezza) verso Genova. Vincenzo Italiano non lo ammetterà mai eppure buona parte delle scelte di formazione per l’ultima gara del girone di Conference saranno improntate in vista della trasferta di Marassi. Logico però che, al di là delle chances risicate di chiudere al primo posto nel raggruppamento europeo, l’intenzione sia quella di ben figurare anche in Lettonia (anche solo per «vendicare» l’1-1 dell’andata) ed è per questo che il tecnico non pare orientato a fare altri esperimenti o a concedere spazio a qualche volto nuovo.

Niente Bianco dunque (almeno all’inizio) o Distefano (l’unico baby aggregato), con Mandragora e Duncan che dovrebbero formare la coppia di mediani nel 4-2-3-1 al posto di Amrabat, non partito per Riga a causa di alcuni problemi alla schiena (out anche Gonzalez e Sottil). In difesa, davanti a Gollini, dovrebbe essere la volta di Venuti e Terzic sulle fasce con Quarta e Igor centrali mentre in attacco possibile turno di riposo per Kouame: sugli esterni, ai lati di Barak, favoriti Ikoné e Saponara, con Cabral – l’eroe del Picco – prima punta. Lo scrive La Nazione.

