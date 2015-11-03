Notizie Riga Fiorentina

"Jovic ti ho preso in fretta al fantacalcio, mi merito la maglia?" e Jovic accontenta la tifosa a Riga
05 novembre 2022 15:10
Nazione: “Barak il migliore, segna subito e assist di tacco a Cabral”
04 novembre 2022 08:47
Due tifosi del Riga provocano la Fiorentina indossando la maglietta di Vlahovic della Juventus
03 novembre 2022 23:12
La Fiorentina schianta il Riga ma il Basaksehir non fa passi falsi. Viola agli spareggi di Conference
03 novembre 2022 18:22
Barak-Cabral e perla di Saponara, la Fiorentina domina il Riga: 3-0 all’intervallo
03 novembre 2022 17:23
Radio Bruno rivela: "Biraghi non contento dell'evento della Fiorentina la sera prima della partita"
03 novembre 2022 13:39
Probabile formazione: Amrabat ai box, Venuti e Terzic sulle corsie. Ikone-Cabral-Saponara dal 1’
03 novembre 2022 08:05
Amrabat out per la trasferta di Riga: leggera lombalgia per il regista
03 novembre 2022 07:59
Corriere dello Sport, Cabral salvato da un amico: ieri si era dimenticato a casa il passaporto
03 novembre 2022 07:56
Italiano: "Bianco avrà le sue chance ma non forziamo nulla. Jovic adesso ha uno sguardo diverso"
02 novembre 2022 19:19
I convocati per Riga-Fiorentina, Amrabat escluso. Restano a Firenze anche Sottil e Nico Gonzalez
02 novembre 2022 13:45
Probabile formazione: Italiano fa turnover, Venuti-Igor e Terzic dal 1’. Tira fiato Kouamé tra gli esterni
02 novembre 2022 08:37
Dal Centro Sportivo: Sottil e Nico Gonzalez non si sono allenati. Verso il forfait anche col Riga
01 novembre 2022 22:00
L'amore per la Fiorentina arriva anche in Lettonia: 460 cuori viola seguiranno la squadra in trasferta
01 novembre 2022 21:30
Vogliamo vedervi correre verso noi tifosi a fine partita più spesso. Con grinta e rabbia si può tutto
31 ottobre 2022 11:49
Calendario fitto, ancora 4 partite per la Fiorentina prima della sosta Mondiale: dal Riga al Milan
31 ottobre 2022 09:15
CorSport: "Fiorentina, troppe parole e pochi fatti. Presto per preoccuparsi, ma è il tempo di riflettere"
09 settembre 2022 13:24
Moviola CorSport: Panic rischia l’espulsione per il brutto fallo su Barak
09 settembre 2022 08:58
Corriere dello Sport: “A Istanbul sarà già uno spareggio per la Fiorentina dopo il pareggio con il Riga”
09 settembre 2022 08:56
Tuttosport: “Ikone da 4,5, fa innervosire il Franchi ed esce in mezzo a qualche fischio”
09 settembre 2022 08:53
Gazzetta, Gonzalez è ancora convalescente: forse oggi andrà in panchina
08 settembre 2022 08:49
Probabile formazione: Gollini in porta, Ranieri dal 1’, Barak riposa, torna Bonaventura?
08 settembre 2022 08:43
Cor. Fio., avversario non blasonato, orario scomodo e costi alti, il Franchi sarà semideserto col Riga
07 settembre 2022 11:09
Starkovs: "L'RFS Riga? Non sono dilettanti allo sbaraglio, non verranno a Firenze come turisti"
07 settembre 2022 09:08
Dal Centro Sportivo: out Duncan, non preoccupa Sottil. Nico in panchina, torna Bonaventura
06 settembre 2022 17:52
Buone notizie per la Fiorentina: recupera Nico Gonzalez. In campo contro il Riga?
05 settembre 2022 10:12
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