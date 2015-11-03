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Notizie Riga Fiorentina

"Jovic ti ho preso in fretta al fantacalcio, mi merito la maglia?" e Jovic accontenta la tifosa a Riga

05 novembre 2022 15:10

Nazione: “Barak il migliore, segna subito e assist di tacco a Cabral”

04 novembre 2022 08:47

Due tifosi del Riga provocano la Fiorentina indossando la maglietta di Vlahovic della Juventus

03 novembre 2022 23:12

La Fiorentina schianta il Riga ma il Basaksehir non fa passi falsi. Viola agli spareggi di Conference

03 novembre 2022 18:22

Barak-Cabral e perla di Saponara, la Fiorentina domina il Riga: 3-0 all’intervallo

03 novembre 2022 17:23

Radio Bruno rivela: "Biraghi non contento dell'evento della Fiorentina la sera prima della partita"

03 novembre 2022 13:39

Probabile formazione: Amrabat ai box, Venuti e Terzic sulle corsie. Ikone-Cabral-Saponara dal 1’

03 novembre 2022 08:05

Amrabat out per la trasferta di Riga: leggera lombalgia per il regista 

03 novembre 2022 07:59

Corriere dello Sport, Cabral salvato da un amico: ieri si era dimenticato a casa il passaporto

03 novembre 2022 07:56

Italiano: "Bianco avrà le sue chance ma non forziamo nulla. Jovic adesso ha uno sguardo diverso"

02 novembre 2022 19:19

I convocati per Riga-Fiorentina, Amrabat escluso. Restano a Firenze anche Sottil e Nico Gonzalez

02 novembre 2022 13:45

Probabile formazione: Italiano fa turnover, Venuti-Igor e Terzic dal 1’. Tira fiato Kouamé tra gli esterni 

02 novembre 2022 08:37

Dal Centro Sportivo: Sottil e Nico Gonzalez non si sono allenati. Verso il forfait anche col Riga

01 novembre 2022 22:00

L'amore per la Fiorentina arriva anche in Lettonia: 460 cuori viola seguiranno la squadra in trasferta

01 novembre 2022 21:30

Vogliamo vedervi correre verso noi tifosi a fine partita più spesso. Con grinta e rabbia si può tutto

31 ottobre 2022 11:49

Calendario fitto, ancora 4 partite per la Fiorentina prima della sosta Mondiale: dal Riga al Milan

31 ottobre 2022 09:15

CorSport: "Fiorentina, troppe parole e pochi fatti. Presto per preoccuparsi, ma è il tempo di riflettere"

09 settembre 2022 13:24

Moviola CorSport: Panic rischia l’espulsione per il brutto fallo su Barak

09 settembre 2022 08:58

Corriere dello Sport: “A Istanbul sarà già uno spareggio per la Fiorentina dopo il pareggio con il Riga”

09 settembre 2022 08:56

Tuttosport: “Ikone da 4,5, fa innervosire il Franchi ed esce in mezzo a qualche fischio”

09 settembre 2022 08:53

Gazzetta, Gonzalez è ancora convalescente: forse oggi andrà in panchina

08 settembre 2022 08:49

Probabile formazione: Gollini in porta, Ranieri dal 1’, Barak riposa, torna Bonaventura?

08 settembre 2022 08:43

Cor. Fio., avversario non blasonato, orario scomodo e costi alti, il Franchi sarà semideserto col Riga

07 settembre 2022 11:09

Starkovs: "L'RFS Riga? Non sono dilettanti allo sbaraglio, non verranno a Firenze come turisti"

07 settembre 2022 09:08

Dal Centro Sportivo: out Duncan, non preoccupa Sottil. Nico in panchina, torna Bonaventura

06 settembre 2022 17:52

Buone notizie per la Fiorentina: recupera Nico Gonzalez. In campo contro il Riga?

05 settembre 2022 10:12

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