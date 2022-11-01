Dal Centro Sportivo: Sottil e Nico Gonzalez non si sono allenati. Verso il forfait anche col Riga

La Fiorentina è scesa in campo per preparare la sfida di giovedì contro gli RFS Riga. Alla seduta non hanno preso parte i soliti Nico Gonzalez e Riccardo Sottil. Ormai è diventata consuetudine per Vin...

La Fiorentina è scesa in campo per preparare la sfida di giovedì contro gli RFS Riga. Alla seduta non hanno preso parte i soliti Nico Gonzalez e Riccardo Sottil. Ormai è diventata consuetudine per Vincenzo Italiano rinunciare ai due esterni. L’argentino si è fatto nuovamente male quando stava per tornare. L’italiano è fuori da oltre un mese, senza un report medico, e chissà quando tornerà a disposizione. Intanto, secondo quanto riporta Radio Bruno, nessuno dei due sarà a disposizione per la gara di Conference League di giovedì pomeriggio.

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