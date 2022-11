Jovic si scusa: “Parole fraintese, la Fiorentina è un grande club, spero di entrare nella storia viola”

Dopo le parole di Jovic: “La Fiorentina è un trampolino di lancio verso un grande club” è arrivata la rettifica da parte dello stesso giocatore ai media serbi, queste le sue parole:

Mi scuso se la mia risposta è stata fraintesa dai media. Alla Fiorentina sto molto bene. Sono pienamente concentrato sul mio gioco e non ricordo di essere mai stato più felice e appagato. Per quanto riguarda i miei progetti, l’unica cosa che posso dire è che continuerò a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione e spero di poter lasciare il segno. La FIORENTINA è un grande club, dove hanno giocato alcuni dei nomi più importanti della storia del calcio. Mi piacerebbe che il mio nome facesse parte di quella lista e spero che scendendo in campo possa meritarmi il rispetto che nutro per questa maglia.

