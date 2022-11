Dalla Polonia, Zurkowski ha l’offerta per il rinnovo ma non firmerà: ha chiuso con Firenze e la Fiorentina

Molte sono le incognite sul futuro di Szymon Zurkowski e le possibilità di una permanenza del polacco alla Fiorentina si riducono ogni giorno che passa.

Il giornalista e commentatore, Mateusz Święcicki, intervenuto nel programma Misja Futbol, ha rivelato che “Zurkowski ha ricevuto una proposta per prolungare il contratto con i viola, ma che non ha intenzione di firmare”. Il giornalista rincara la dose affermando che “non interessa farlo, perché ha messo un punto sulla sua carriera a Firenze dove non gioca”.

Dalla Polonia, quindi, sono sicuri che il giovane centrocampista lascerà la Fiorentina nelle prossime sessioni di calciomercato.

