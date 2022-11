Bella notizia in casa Fiorentina, Castrovilli è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il grave infortunio

Dopo il grave infortunio in occasione di Fiorentina-Venezia, Gaetano Castrovilli è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo nella seduta mattutina della squadra al centro sportivo viola. Il calciatore della Fiorentina aveva avuto la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Un gravissimo infortunio e un lungo stop che finalmente Castrovilli si è messo alle spalle, con l’obiettivo di tornare in campo nel nuovo anni alla ripresa del campionato dopo il mondiale.

