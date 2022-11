Probabile formazione: Italiano fa turnover, Venuti-Igor e Terzic dal 1’. Tira fiato Kouamé tra gli esterni 

Inevitabile turnover che prenderà forma solo dopo la rifinitura odierna (ore 10 prima di partire per Riga). Intanto, Venuti, Igor e Terzic puntano ad un posto da titolare in difesa, idem Barak, Maleh e Duncan a centrocampo, mentre in attacco, sempre assenti Gonzalez e Sottil, sarà probabilmente Kouame a tirare il fiato tra gli esterni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI IMPASSIBILE: “NON MI SORPRENDONO LE PAROLE DI JOVIC, NON SUCCEDE MICA SOLO A FIRENZE”