L’amore per la Fiorentina arriva anche in Lettonia: 460 cuori viola seguiranno la squadra in trasferta

Giovedì la Fiorentina scenderà in campo contro gli RFS a Riga, in Lettonia, per l’ultima partita valida per i gironi di Conference League. Una trasferta lontana, difficile per qualsiasi tifoso, ma non per quelli viola. Infatti, saranno circa 460 i “cuori” viola che seguiranno la squadra di mister Vincenzo Italiano allo stadio Skonto di Riga. Una trasferta da 1719 km, ma nessuna distanza riuscirà a separare la Fiorentina e i suoi tifosi “Non ti lasceremo mai da sola”, mai coro fu più azzeccato.