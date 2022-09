Probabile formazione: Gollini in porta, Ranieri dal 1’, Barak riposa, torna Bonaventura?

Nel difficile compito di indovinare la formazione, la conferenza stampa della vigilia di Vincenzo Italiano ha offerto per la prima volta in stagione due indicazioni certe: in porta toccherà a Pierluigi Gollini, al centro della difesa ci sarà Luca Ranieri. I due partiranno così titolari con situazioni differenti. L’ex Atalanta non scende in campo dal pareggio contro il Napoli e avrà una nuova chance, per il difensore invece si tratta di un ritorno in una gara ufficiale in viola che mancava dal novembre 2019.

In difesa con Ranieri al centro ci sarà Quarta, con poche possibilità di rotazioni. A destra torna Venuti, mentre a sinistra potrebbe tocca- re nuovamente a Terzic, autore di una prestazione sufficiente nel turno infrasettimanale di campionato a Udine. A centrocampo tirerà sicuramente il fiato Barak in favore di Maleh, Bonaventura rientra in gruppo ma si gioca una maglia con Zurkowski, mentre in regia Mandragora rileverà Amrabat sarà risparmiato in vista di Bologna. Turn over e rotazioni anche in attacco con Cabral pronto a riprendersi i gradi da titolare. Lo scrive Repubblica.

