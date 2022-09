Sconcerti contro la scelta di De Zerbi: “Sciocchezza inutile e offensiva. Ha trattato Mihajlovic da malato”

Intervenuto Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato della scelta di Roberto De Zerbi di rifiutare la panchina del Bologna in segno di rispetto nei confronti di Sinisa Mihajlovic. “Sciocchezza inutile e quasi offensiva. Così tratta Mihajlovic da malato e non credo che voglia essere trattato così. E’ stata una scelta tecnica, certamente favorita dalla malattia ma arriva al terzo-quarto anno di Mihajlovic al Bologna“. Ricordiamo che De Zerbi avrebbe accettato la panchina dei falsinei solamente nel caso in cui Mihajlovic avesse dato le dimissioni.