Amrabat out per la trasferta di Riga: leggera lombalgia per il regista 

Senza Gonzalez e Sottil, ma si sapeva che non ci sarebbero stati, ma senza anche Amrabat a sua volta fermato da una leggera lombalgia: Italiano il turnover lo avrebbe fatto comunque nel passaggio dallo Spezia alla Sampdoria in campionAto via Rfs Riga in Conference League (tre partite in una settimana esatta, tre trasferte) e le assenze praticamente non hanno alcun peso specifico nelle scelte del tecnico, ovviamente improntate a delineare una Fiorentina comunque competitiva per assicurarsi i tre punti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

