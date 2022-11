Barak-Cabral e perla di Saponara, la Fiorentina domina il Riga: 3-0 all’intervallo

È appena terminato il primo tempo tra RFS Riga e Fiorentina. I viola sono avanti grazie alla rete di Barak arrivata al 7′: il centrocampista ceco ha girato di testa il cross arrivato da Saponara. Gli uomini di Italiano hanno il completo dominio del gioco, ma devono stare attenti ai cali di concentrazione, come avviene al 42′ quando alla prima occasione Ilic sfiora la traversa della porta protetta da Terracciano. Disattenzione che sveglia i viola e dopo 1′ arriva il raddoppio firmato da Arthur Cabral sugli sviluppi di calcio d’angolo. E, in pieno recupero, arriva anche la perla dalla distanza di Riccardo Saponara. Viola in pieno controllo della gara: termina 0-3 il primo tempo allo Skonto Stadium.