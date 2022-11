Barone: “Dobbiamo avere sempre fame. Questa Fiorentina costruita per fare cose migliori in campionato”

Joe Barone, dg della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita di Conference League sul campo dell’RFS Riga: “La squadra è concentrata, però bisogna avere fame continuamente. Abbiamo passato il tuno ma oggi bisogna giocare la partita, non bisogna accontentarci di niente, sperando nel risultato a Istanbul. Poi dobbiamo essere concentrati sul campionato, perché questa squadra è costruita per fare cose migliori in campionato rispetto a quello che stiamo facendo oggi. Attenzione ai dettagli, oggi sono fondamentali. Dobbiamo accettare anche i momenti di entusiasmo, però una partita alla volta”. Modulo? Abbiamo tanti giocatori che giocano e danno tutto, la squadra è unita ma bisogna essere concentrati nel fare i risultati, questo è l’obiettivo nostro”.