Dal Centro Sportivo: out Duncan, non preoccupa Sottil. Nico in panchina, torna Bonaventura

Radio Bruno ha riportato le ultime notizie sulla Fiorentina provenienti dal Centro Sportivo in vista della sfida di giovedì contro il RFS Riga. Non recupera Duncan migliorano: anche oggi lavoro personalizzato per il ghanese. Ci dovrebbe essere, almeno dalla panchina, Nico Gonzalez che sta facendo progressi. Non preoccupa l’interruzione della seduta di Sottil, che aveva fatto lo stesso prima della gara con la Juventus cui ha partecipato senza problemi. Krastev si sta allenando con la prima squadra per coprire Ranieri e Quarta in assenza di Igor squalificato e Milenkovic infortunato. Di seguito la probabile formazione.

Fiorentina(4-3-3): Gollini, Venuti, Quarta, Ranieri, Terzic; Zurkowski, Mandragora, Bonaventura; Ikone, Cabral, Saponara

