"Jovic ti ho preso in fretta al fantacalcio, mi merito la maglia?" e Jovic accontenta la tifosa a Riga

Una simpatica richiesta accolta dal centravanti serbo della Fiorentina, cosi Jovic ha fatto felice una tifosa presente in Lettonia

"Jovic al fanta ti ho preso in fretta...non è che mi merito la maglia?" questo il simpatico striscione mostrato a Riga da una giovane tifosa in occasione di Riga-Fiorentina e Luka Jovic alla fine della partita ha accontentato la tifosa con la sua maglietta. Ecco il video del regalo dopo il fischio finale





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L'OPINIONE DI VIERI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/vieri-la-fiorentina-gioca-come-lo-scorso-anno-ma-non-fa-gol-con-vlahovic-sarebbe-stata-champions/191319/