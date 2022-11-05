"Jovic ti ho preso in fretta al fantacalcio, mi merito la maglia?" e Jovic accontenta la tifosa a Riga
Una simpatica richiesta accolta dal centravanti serbo della Fiorentina, cosi Jovic ha fatto felice una tifosa presente in Lettonia
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2022 15:10
"Jovic al fanta ti ho preso in fretta...non è che mi merito la maglia?" questo il simpatico striscione mostrato a Riga da una giovane tifosa in occasione di Riga-Fiorentina e Luka Jovic alla fine della partita ha accontentato la tifosa con la sua maglietta. Ecco il video del regalo dopo il fischio finale
L'OPINIONE DI VIERI SULLA FIORENTINA
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