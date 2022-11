Italiano: “Bianco avrà le sue chance ma non forziamo nulla. Jovic adesso ha uno sguardo diverso”

Conferenza stampa per Italiano alla vigilia dell’ultimo match dei gironi di Conference League, queste le parole del tecnico della Fiorentina:

“Il momento prima di Spezia ci serviva per iniziare a far punti dopo una classifica non veritiera ed ho chiesto ai ragazzi più voglia, più entusiasmo, pensando più al

risultato piuttosto che all’individualità. Abbiamo tirato 27 volte, concedendo di più rispetto alle altre partite. Nel secondo tempo abbiamo fatto un’ottima gara ed abbiamo meritato di vincere. Stiamo cercando di avere qualche alternativa in più per questo periodo negativo, provando ad adattarci nei pochi allenamenti a disposizione e qualche risultato sta arrivando.

Domani dobbiamo cercare di dare il massimo, cercando di vincere la partita e sperare che nell’altra partita accada qualcosa che ci possa dare un vantaggio. Domani vedremo chi saranno i primi 11 e quali i 5 cambi che possono determinare tutto. Siamo tutti contenti del rendimento di Bianco ma non siamo qui per forzare alcune decisioni, avrà le sue chances e deve continuare a lavorare così andando forte.

Il rammarico più grande è la gara di andata contro il Riga dove abbiamo sbagliato l’impossibile. Quella è stata la partita dove se avessimo ottenuto i 3 punti avremmo potuto parlare di altro in termini di classifica. Proveremo a prenderci questa “rivincita”, pensando ad ottenere il massimo e poi tireremo le somme.

Se tutti dimostrano di avere la voglia di scendere in campo, mostrando di spingere forte in settimana, non posso non tener conto di queste caratteristiche. Mettere in difficoltà l’allenatore è la cosa principale. Arthur in quest’ultimo mese sta crescendo in maniera esponenziale, sono contento per lui perchè in questo momento viene ripagato. Finalmente siamo riusciti a vincere una gara con i subentrati e se iniziamo ad inserire questo tipo di mentalità, la squadra ne terrà un grosso vantaggio.

Jovic è cresciuto dando in là la crescita in avanti. Oltre a lui anche Cabral e Kouame stanno dando risposte importanti. Luka lo vedo diverso, cambiato, con un altro sguardo ed un altro

atteggiamento. Tutti hanno un linguaggio del corpo diverso rispetto a prima perchè i gol sono la medicina e la vittoria ci aiuta a lavorare bene. Nonostante il poco tempo per preparare le partite, stiamo crescendo e vedremo se questa crescita sarà costante e se ci potrà dare delle soddisfazioni.

Abbiamo ancora 3 partite in campionato per raddrizzare una classifica cercando di ottenere più punti possibili. Ci prepareremo per fare bottino pieno in tutte le gare. Non esistono gare semplici. Dopo la gara di Conference penseremo al campionato per cercare di finire bene.

Aldilà dei singoli, il Riga mi ha impressionato il fatto di come hanno cercato di portare a casa il risultato nella gara d’andata. Hanno dimostrando un forte spirito di squadra, pareggiando anche contro i turchi. In attacco si muovono bene ed attaccano la profondità. Abbiamo lavorato per cercare di evitare questo loro aspetto”

LE PAROLE DI PUPO