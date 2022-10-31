Vogliamo vedervi correre verso noi tifosi a fine partita più spesso. Con grinta e rabbia si può tutto

Una Fiorentina cinica e fortunata, espugna un Picco non proprio amico. Vittoria importante per morale e classifica

Vittorie che gasano

Queste sono le vittorie più belle. All'ultimo istante, all'ultimo respiro. Partite che prima di ieri, pareggiavamo o peggio ancora perdevamo all'ultimo minuto. Invece ieri il trend si è favorevolmente invertito.

Pomeriggio bellissimo per Cabral, che dopo aver rimediato un fallaccio e fatto espellere Nikolau, si è preso anche la gioia del gol della vittoria. Certo se in porta non ci fosse stato un certo San Pietro Terracciano forse oggi disquisiremo di altro, ma il buon Pietro era in stato di grazia, fortunatamente per noi.

Una vittoria che ha gasato anche tutto il resto della squadra, la corsa di Jovic verso Cabral al momento del gol ne è l'esempio lampante.

Questi ragazzi avevano bisogno di una iniezione di fiducia, e il risultato di ieri, unito alla rabbia tirata fuori nei minuti finali, aiuterà tantissimo nel prosieguo di campionato.

Italiano l'aveva detto: "Queste quattro partite, vanno vinte tutte non c'è un altro risultato." Il primo pezzo è stato messo, gli altri speriamo vengano da se.

Cabral & co

Lo spettacolo di fine partita è un indicazione troppo importante e da non sottovalutare. Le urla di Biraghi, Cabral e Kouamè testa testa che si caricano a vicenda, la corsa ed il lancio delle magliette del resto della squadra, sono cose che fanno bene sia a noi tifosi che ai ragazzi.

Quando vinci in questo modo ed hai il totale supporto del tuo pubblico, le paure e le ansie che avevi maturato nelle sconfitte, tendono a sparire, e prende piede la consapevolezza, che volendo, impegnandosi al massimo, i risultati arrivano.

Io non ho mai creduto che questi ragazzi fossero dei brocchi. Lo stesso Cabral, a me è sempre piaciuto, penso che l'unica cosa che gli sia mancata è la continuità, ma tutte le volte che è stato chiamato in causa, ha risposto presente.

Se questo gruppo riesce a trovare la forza di venir fuori dalle paure e dalle ansie, può dire la sua anche in campionato, senza problemi.

Ora bisogna dare continuità a quanto visto ieri. Contro Sampdoria, Riga e Salernitana il risultato deve essere uno solo: Vincere! Dopodiché contro il Milan c'è la giocheremo, ma visto che sino ad oggi le partite migliori le abbiamo fatte contro le grandi, credo che non dovremmo aver paura per quella partita.

Per il resto come detto prima, vincere aiuta a vincere e speriamo che questi ragazzi non tradiscano le aspettative, perché tradire noi tifosi, infondo, è come tradire loro stessi.

JAMME GUAGLIU' JAMMECE A PIGLIA' STI PUNT!!!

Lo scugnizzo viola

ITALIANO RIVELA: “PRIMA DELLA PARTITA AI GIOCATORI HO RIPORTATO LA FRASE DI BARELLA. NON HO PARLATO DI SCHEMI”

https://www.labaroviola.com/italiano-rivela-prima-della-partita-ai-giocatori-ho-riportato-la-frase-di-barella-non-ho-parlato-di-schemi/190799/