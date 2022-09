Gazzetta, Gonzalez è ancora convalescente: forse oggi andrà in panchina

Stasera la Viola ha la chance di ritrovare l’abitudine del gol. C’è il Riga al debutto nel girone di Conference League, non esattamente una squadra proibitiva. Visto il mercato abbastanza consistente e le ambizioni alte, è d’obbligo partire bene. E si segna tanto, meglio. Italiano farà turnover, tanto per quanto riguarda l’attacco è lo stesso. Gonzalez, l’unico davvero in grado di accendere i compagni, è ancora convalescente. ma forse andrà in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

