Radio Bruno rivela: "Biraghi non contento dell'evento della Fiorentina la sera prima della partita"

Sorrisi, foto e autografi per la Fiorentina alla vigilia della gara contro il Riga in Conference. Ma l'iniziativa non è stata gradita da tutti

La Fiorentina nella serata di ieri è stata ospite dell'evento organizzato dallo sponsor Olybet all'interno del casinò nella città di Riga in Lettonia. Una presenza che ha fatto piacere a tutti i tifosi viola giunti in città per vedere la partita della Fiorentina in Conference, in questo modo i tifosi hanno potuto vedere da vicino i propri beniamini con foto e autografi. Come riportato da Radio Bruno nel corso della trasmissione Il Pentasport, l'evento però non è stato gradito da tutti all'interno della truppa viola, come per esempio dal capitano Cristiano Biraghi, che non nascosto il proprio dissenso per l'iniziativa la sera prima della gara. Evento che ha scatenato anche ironie social per alcuni scatti dei giocatori viola divertiti dall'iniziativa.

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