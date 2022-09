Cor. Fio., avversario non blasonato, orario scomodo e costi alti, il Franchi sarà semideserto col Riga

Come racconta il Corriere Fiorentino, complice l’orario scomodo, il blasone ridotto dell’avversario ed il fatto che i prezzi dei biglietti non siano stati calibrati rispetto alle difficoltà logistiche e al valore dell’avversario il Franchi contro il Riga sarà semi vuoto. Dovrebbero essere 10mila gli spettatori presenti domani allo stadio (5.500 in possesso del mini-abbonamento per la Conference) in un’atmosfera decisamente diversa rispetto a quella vissuta sabato contro la Juventus.

LA FIORENTINA VIENE AVVERTITA