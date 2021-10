Lady Borja Valero: “Contro la Lazio segna Callejon. Borja Mayoral vuole venire alla Fiorentina”

La moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez, ha parlato a Radio Bruno della partite della Fiorentina di questa sera, ecco le sue parole: “Contro la Lazio segna Callejon, ne sono convinta e me lo sento. Una buona notizia per la Fiorentina è anche quella che non giocherà Callejon che fa la differenza. Sarri? Non possiamo lamentarci di Italiano, anche se Sarri lo avremmo visto tutti bene a Firenze. Borja Mayoral? Vi dico che lui vuole venire a giocare per la Fiorentina” conclude Rocio Rodriguez.

