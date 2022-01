Rocio Rodriguez rivela: “L’entourage di Isco ha detto che lo vuole anche la Fiorentina. Andrà via”

Rocio Rodriguez, giornalista e moglie di Borja Valero, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sui rumors che vedono Isco come possibile nuovo colpo della Fiorentina:

“Isco andrà via dal Real Madrid, non gioca ed è in scadenza di contratto con la società blancos, il suo entourage mi ha detto che tra le società che si sono mosse per lui c’è anche la Fiorentina. Potrebbe essere anche una mossa per muovere il mercato sul calciatore. Isco al Real ormai è una storia finita, viene fischiato dai tifosi allo stadio, non ha un bel rapporto nemmeno con Ancelotti”

