Borja Valero preso di mira sui social con insulti, interviene la moglie Rocio "Tutto molto normale..."
Qualche tifoso non ha preso bene il ritorno di Borja Valero da turista a Firenze e lo ha manifestato con dei commenti da censura
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2017 23:54
Ritorno a Firenze per Borja Valero, l'idolo dei tifosi viola è tornato nella sua città per trascorrere il week end nei giorni liberi grazie alla sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Ecco, non tutti però hanno preso bene il ritorno del centrocampista spagnolo in riva all'Arno. E qualcuno nei commenti sui social non è andato per il sottile. La moglie di Borja, Rocio Rodriguez, ha reagito così agli insulti da censura: