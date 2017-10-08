Borja Valero preso di mira sui social con insulti, interviene la moglie Rocio "Tutto molto normale..."

Qualche tifoso non ha preso bene il ritorno di Borja Valero da turista a Firenze e lo ha manifestato con dei commenti da censura

A cura di Redazione Labaroviola 08 ottobre 2017 23:54

Borja Valero

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