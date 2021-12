Rocio Rodriguez: “Borja Mayoral potrebbe arrivare in prestito per 1 anno e mezzo con diritto di riscatto”

La giornalista Rocio Rodriguez è tornata a parlare della trattativa Borja Mayoral ai microfoni del Pentasport:

“La Fiorentina e il Real stanno trattando per un prestito con diritto di riscatto per un anno e mezzo, da valutare la formula tra riscatto obbligatorio e diritto. Il ragazzovuole andare via perchè non sta giocando alla Roma. Se arrivasse Mayoral penso che Vlahovic se ne andrà subito, altrimenti non avrebbe senso il suo arrivo”

OCCASIONE MAGGIORE PER LA FIORENTINA