Gazzetta, il Cagliari sogna Gonzalo Rodriguez! In alternativa suggestione Caceres, attualmente svincolato...

Sogna il colpo grosso il Cagliari di Giulini, in difesa potrebbe arrivare a parametro zero Gonzalo Rodriguez, in uscita dalla Fiorentina. A rendere nota l'indiscrezione è stata La Gazzetta dello Sport...

Sogna il colpo grosso il Cagliari di Giulini, in difesa potrebbe arrivare a parametro zero Gonzalo Rodriguez, in uscita dalla Fiorentina. A rendere nota l'indiscrezione è stata La Gazzetta dello Sport: l'ex capitano viola potrebbe dunque rimanere in Italia. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, i rossoblu vorrebbero cautelarsi arrivando a Martin Caceres, attualmente svincolato e dunque fermo ai box dopo l'esperienza con il Southampton. Gli isolani stanno per chiudere anche un doppio colpo in entrata dalla Sampdoria: arriveranno Regini e Cigarini, mentre Murru farà il percorso opposto.