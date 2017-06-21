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Gazzetta, il Cagliari sogna Gonzalo Rodriguez! In alternativa suggestione Caceres, attualmente svincolato...

Sogna il colpo grosso il Cagliari di Giulini, in difesa potrebbe arrivare a parametro zero Gonzalo Rodriguez, in uscita dalla Fiorentina. A rendere nota l'indiscrezione è stata La Gazzetta dello Sport...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 11:53
Gazzetta, il Cagliari sogna Gonzalo Rodriguez! In alternativa suggestione Caceres, attualmente svincolato... - Fiorentina-Juve, 15.01.2017. Gonzalo Rodriguez, foto Fiorenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com.
Fiorentina-Juve, 15.01.2017. Gonzalo Rodriguez, foto Fiorenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com.
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Sogna il colpo grosso il Cagliari di Giulini, in difesa potrebbe arrivare a parametro zero Gonzalo Rodriguez, in uscita dalla Fiorentina. A rendere nota l'indiscrezione è stata La Gazzetta dello Sport: l'ex capitano viola potrebbe dunque rimanere in Italia. Qualora la trattativa non dovesse andare in porto, i rossoblu vorrebbero cautelarsi arrivando a Martin Caceres, attualmente svincolato e dunque fermo ai box dopo l'esperienza con il Southampton. Gli isolani stanno per chiudere anche un doppio colpo in entrata dalla Sampdoria: arriveranno Regini e Cigarini, mentre Murru farà il percorso opposto.

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