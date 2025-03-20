Gonzalo Rodriguez: "Fagioli gran giocatore, ha bisogno di tempo per costruirsi la personalità"

Gonzalo Rodriguez ha parlato di Fiorentina, soffermandosi sulla costruzione dal basso e sull'importanza di avere giocatori con personalità

L’ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, in vista del Pepito Day (22 marzo). Il centrale argentino ha commentato anche questa Fiorentina, reduce dalla schiacciante vittoria per 3 a 0 contro la Juventus. Queste le sue parole:

Su Pepito Rossi: “Quelli che conoscono Giuseppe sanno quanto ha dato al calcio, la sua passione per lo sport e per Firenze. Pepito si merita tutto, lo conosco da tantissimo tempo e ho un bellissimo rapporto con lui. Conoscendolo, si merita davvero il meglio.”

Sul Pepito Day: “Sono a Firenze, già pronto per la partita, sono a dieta da 2 mesi (ride, ndr). Preferivo giocarmela ai rigori direttamente, forse era meglio. Sono tornato qui l’ultima volta in Curva Fiesole, essere in campo al Franchi sarà bellissimo Proverò tante emozioni, rivedrò i miei ex compagni che non vedo da tanto tempo. Ogni sensazione sarà bellissima, mi rimarrà nel cuore.”

Sulla costruzione dal basso della Fiorentina: “Dipende da quello che vuol fare l’allenatore. Se vuole ripartire palla al piede è necessario avere difensori centrali bravi coi piedi come Pablo Marì. Diventa importante avere giocatori che ti possono fare quel passaggio per saltare le linee. Palladino vuole giocare con palla al piede, ha i giocatori per farlo alla Fiorentina. Poi, devi avere anche centrocampisti con la personalità di prendere la palla, di farsi vedere, di avere il coraggio di ricevere l’appoggio del difensore. Pizarro faceva così e non perdeva mai la palla. Noi ci fidavamo di lui. Nella Fiorentina di ora è difficile trovare un giocatore simile, anche se ci sono calciatori bravi che sanno giocare con la palla al piede, ma senza quella personalità e fiducia. Fagioli ha bisogno di giocare di più, di tempo per crescere. Per me è un grandissimo giocatore, ma la personalità si costruisce disputando partite.”