Gonzalo Rodríguez: “La morte di Astori è stata durissima perché ho vissuto con lui...”
Anche Gonzalo Rodriguez ha voluto ricordare Davide Astori. L’ex capitano viola e attualmente difensore del San Lorenzo in Argentina, ha detto le seguenti parole su TyCSports: “Quando l’ho saputo è sta...
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2018 09:57
Anche Gonzalo Rodriguez ha voluto ricordare Davide Astori. L’ex capitano viola e attualmente difensore del San Lorenzo in Argentina, ha detto le seguenti parole su TyCSports: “Quando l’ho saputo è stato molto difficile accettarlo perché ho vissuto tanti momenti con lui, più che mai giocando in coppia come difensori centrali. Lo conoscevo molto bene, era una brava persona”.