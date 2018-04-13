Gonzalo Rodríguez: “La morte di Astori è stata durissima perché ho vissuto con lui...”

Anche Gonzalo Rodriguez ha voluto ricordare Davide Astori. L’ex capitano viola e attualmente difensore del San Lorenzo in Argentina, ha detto le seguenti parole su TyCSports: “Quando l’ho saputo è sta...

A cura di Redazione Labaroviola 13 aprile 2018 09:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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