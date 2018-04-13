Labaro Viola

Gonzalo Rodríguez: “La morte di Astori è stata durissima perché ho vissuto con lui...”

Anche Gonzalo Rodriguez ha voluto ricordare Davide Astori. L’ex capitano viola e attualmente difensore del San Lorenzo in Argentina, ha detto le seguenti parole su TyCSports: “Quando l’ho saputo è sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 aprile 2018 09:57
Gonzalo Rodríguez: “La morte di Astori è stata durissima perché ho vissuto con lui...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gonzalo Rodriguez
Condividi

Anche Gonzalo Rodriguez ha voluto ricordare Davide Astori. L’ex capitano viola e attualmente difensore del San Lorenzo in Argentina, ha detto le seguenti parole su TyCSports: “Quando l’ho saputo è stato molto difficile accettarlo perché ho vissuto tanti momenti con lui, più che mai giocando in coppia come difensori centrali. Lo conoscevo molto bene, era una brava persona”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok