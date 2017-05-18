La Lazio vuole Gonzalo: a breve un incontro per l'offerta di un contratto biennale
Il contratto dell'argentino scadrà il prossimo 30 giugno, consentendogli così di lasciare la Fiorentina a parametro 0
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2017 13:13
La Lazio e Gonzalo Rodriguez dovrebbero incontrarsi a breve con l’obiettivo di arrivare a un accordo sul contratto. Il club biancoceleste proporrà all’argentino, "libero" dalla Fiorentina, un biennale senza opzioni per l’ormai quasi ex capitano della squadra viola che con la società gigliata non ha trovato accordi per il rinnovo di contratto.
Fonte: La Nazione