Gonzalo incorona Rossi: “Il mancino più forte di tutti. Era sul tetto del mondo, poi la sfortuna lo ha colpito”

Gonzalo Rodriguez, ex capitano viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Passione Fiorentina, trasmissione Twitch, durante la quale ha parlato di Giuseppe Rossi, ex compagno alla Fiorentina ed al Villareal. Ecco le sue parole: “Con Rossi ho un rapporto speciale, ogni tanto ci sentiamo. Salah era forte, ma Pepito è il miglior mancino ed il giocatore più forte con cui ho giocato. Se non avesse avuto la sfortuna di infortunarsi due volte al ginocchio, sarebbe stato tra i migliori del mondo. Quando giocavamo al Villareal era sul tetto del mondo, lo volevano i top club come il Barcellona. Dopo il secondo infortunio non è riuscito a tornare ai suoi livelli, infortunarsi al ginocchio obbliga ad un cambiamento nel modo di giocare. Non sempre si torna ai livelli precedenti all’infortunio”

LEGGI ANCHE: