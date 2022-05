Gonzalo rivela: “Senza Corvino sarei rimasto. Ha rotto lo spogliatoio, siamo andati via tutti per colpa sua”

Gonzalo Rodriguez, ex capitano viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Passione Fiorentina, trasmissione Twitch, durante la quale ha parlato del suo passato alla Fiorentina rivelando un retroscena su Pantaleo Corvino. Ecco le sue parole: “Quando sono arrivato ho trovato Macia e Pradè. Parlavamo spesso. Quando è arrivato Corvino, invece, avevamo una fiducia diversa. Il direttore chiedeva altro, si poneva modi diversi e forse chiedeva cose che non mi piacevano. É entrato male all’interno del gruppo e non è un caso che siano andati tutti. Forse la società era una po’ stanca della situazione e voleva fare un po’ di soldi. Dopo il suo arrivo ci sono stati tre anni in cui la Fiorentina non ha fatto bene. Sarei rimasto se non fosse arrivato Corvino. A Pradè dissi subito che avrei voluto chiudere la carriera al San Lorenzo. Ma se non fosse arrivato Corvino avrei fatto un altro anno a Firenze”.

