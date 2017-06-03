Gonzalo a sorpresa: "Milan e Lazio? No, voglio giocare nell'Olympiacos, nel club greco posso giocare la Champions League"

Gonzalo Rodriguez esce allo scoperto sul suo futuro prossimo, e sorprende tutti..

A sorpresa ad una testata giornalistica greca ha parlato Gonzalo Rodriguez, queste le sue parole: "Voglio giocare nell'Olympiacos, mi piacerebbe trasferirmi al club greco. Lì potrei lottare per la Champions, perché parliamo di un grande club". Niente Lazio e Milan dunque per l'ex capitano della Fiorentina.