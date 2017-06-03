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Gonzalo a sorpresa: "Milan e Lazio? No, voglio giocare nell'Olympiacos, nel club greco posso giocare la Champions League"

Gonzalo Rodriguez esce allo scoperto sul suo futuro prossimo, e sorprende tutti..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2017 13:11
Gonzalo a sorpresa: "Milan e Lazio? No, voglio giocare nell'Olympiacos, nel club greco posso giocare la Champions League" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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A sorpresa ad una testata giornalistica greca ha parlato Gonzalo Rodriguez, queste le sue parole: "Voglio giocare nell'Olympiacos, mi piacerebbe trasferirmi al club greco. Lì potrei lottare per la Champions, perché parliamo di un grande club". Niente Lazio e Milan dunque per l'ex capitano della Fiorentina.

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