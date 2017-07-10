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Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo

Era nell'aria da qualche giorno, questa sera è arrivata l'ufficialità, Gonzalo Rodriguez torna a casa, ha firmato per il suo San Lorenzo. Il club di Buenos Aires ha annunciato così il suo ritorno in r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 23:30
Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Era nell'aria da qualche giorno, questa sera è arrivata l'ufficialità, Gonzalo Rodriguez torna a casa, ha firmato per il suo San Lorenzo. Il club di Buenos Aires ha annunciato così il suo ritorno in rossoblu:

Nuevo refuerzo azulgrana ¡Gonzalo Rodríguez vuelve a #SanLorenzo! pic.twitter.com/Uu8ji7eYGt
— San Lorenzo (@SanLorenzo) 10 luglio 2017

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