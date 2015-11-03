Labaro Viola

Notizie Cessione Fiorentina

Commisso: "Cessione della Fiorentina? Non ho mai mollato in nessuna mia attività e non lo farò adesso"

11 dicembre 2025 07:04

Commisso smentisce le voci di una cessione: "La Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita"

10 novembre 2025 19:51

Gazzetta, Chiesa, nessuno offre 70 milioni. "No" al rinnovo: cessione o scadenza nel 2022

15 luglio 2020 08:27

Ufficiale: Hristov ceduto a titolo temporaneo all’AS Bisceglie

10 agosto 2019 00:32

Fiorentina venduta in Qatar? Nulla di vero. L'unica vera possibilità di cessione è in Italia

21 maggio 2019 18:57

Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.

31 agosto 2017 20:46

Ufficiale: Ricardo Bagadur passa al Brescia a titolo definitivo, il croato ha trascorso 3 anni in Viola.

26 luglio 2017 23:33

Bernardeschi va alla Juventus! Accordo totale fra i club, alla Fiorentina 40 milioni più bonus"

21 luglio 2017 13:43

Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo

10 luglio 2017 23:30

Ufficiale: Borja Valero ceduto all'Inter dopo 5 anni in Viola, il comunicato della Fiorentina...

10 luglio 2017 17:50

Archivio

Esplora l'archivio di Cessione

Sett. 50 Sett. 46
Sett. 29
Sett. 32 Sett. 21
Sett. 35 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28