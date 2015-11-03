Notizie Cessione Fiorentina

Commisso: "Cessione della Fiorentina? Non ho mai mollato in nessuna mia attività e non lo farò adesso"
11 dicembre 2025 07:04
Commisso smentisce le voci di una cessione: "La Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita"
10 novembre 2025 19:51
Gazzetta, Chiesa, nessuno offre 70 milioni. "No" al rinnovo: cessione o scadenza nel 2022
15 luglio 2020 08:27
Ufficiale: Hristov ceduto a titolo temporaneo all’AS Bisceglie
10 agosto 2019 00:32
Fiorentina venduta in Qatar? Nulla di vero. L'unica vera possibilità di cessione è in Italia
21 maggio 2019 18:57
Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.
31 agosto 2017 20:46
Ufficiale: Ricardo Bagadur passa al Brescia a titolo definitivo, il croato ha trascorso 3 anni in Viola.
26 luglio 2017 23:33
Bernardeschi va alla Juventus! Accordo totale fra i club, alla Fiorentina 40 milioni più bonus"
21 luglio 2017 13:43
Ufficiale: l'ex capitano Viola Gonzalo Rodriguez ha firmato per il San Lorenzo
10 luglio 2017 23:30
Ufficiale: Borja Valero ceduto all'Inter dopo 5 anni in Viola, il comunicato della Fiorentina...
10 luglio 2017 17:50
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