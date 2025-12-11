Commisso: “Cessione della Fiorentina? Non ho mai mollato in nessuna mia attività e non lo farò adesso”

Intervistato all’interno dell’edizione odierna de La Nazione, Rocco Commisso chiarisce sulle voci di un eventuale cessione della Fiorentina.

Sulle sue condizioni di salute:

“Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano li ogni giorno ma sono sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà ma al momento non riuscirei a fare un volo cosi lungo”

Sulle voci sulla cessione della società:

“Ancora una volta questa domanda? Ma sa quante risposte ho già dato su questo tema? Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando invece ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda, oggi Mediacom non rappresenterebbe l’eccellenza che è! Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. Io non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso”