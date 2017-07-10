Ufficiale: Borja Valero ceduto all'Inter dopo 5 anni in Viola, il comunicato della Fiorentina...

Borja Valero è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, finisce dunque la telenovela che ci ha accompagnati nelle ultime settimana, questo il comunicato della società: "ACF Fiorentina comunica di...

Borja Valero è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, finisce dunque la telenovela che ci ha accompagnati nelle ultime settimana, questo il comunicato della società: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Borja Valero Iglesias (classe ’85) all’ F.C. Internazionale Milano. La Fiorentina ringrazia Borja per gli splendidi cinque anni vissuti insieme ed augura al centrocampista spagnolo le migliori fortune, umane e professionali."