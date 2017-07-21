Bernardeschi va alla Juventus! Accordo totale fra i club, alla Fiorentina 40 milioni più bonus"

Juventus e Fiorentina raggiungono un accordo per il trasferimento di Bernardeschi in bianconero. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Vecchia Signora verserà nelle casse Viola 40 milioni di euro più...

Juventus e Fiorentina raggiungono un accordo per il trasferimento di Bernardeschi in bianconero. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Vecchia Signora verserà nelle casse Viola 40 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% di una eventuale futura cessione. Il talento di Carrara firmerà un contratto quinquennale a 4 milioni a stagione. L'avventura di Bernardeschi con la maglia della Fiorentina è dunque ai titoli di coda.