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Bernardeschi va alla Juventus! Accordo totale fra i club, alla Fiorentina 40 milioni più bonus"

Juventus e Fiorentina raggiungono un accordo per il trasferimento di Bernardeschi in bianconero. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Vecchia Signora verserà nelle casse Viola 40 milioni di euro più...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 13:43
Bernardeschi va alla Juventus! Accordo totale fra i club, alla Fiorentina 40 milioni più bonus" -
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Juventus e Fiorentina raggiungono un accordo per il trasferimento di Bernardeschi in bianconero. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Vecchia Signora verserà nelle casse Viola 40 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% di una eventuale futura cessione. Il talento di Carrara firmerà un contratto quinquennale a 4 milioni a stagione. L'avventura di Bernardeschi con la maglia della Fiorentina è dunque ai titoli di coda.

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