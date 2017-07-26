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Ufficiale: Ricardo Bagadur passa al Brescia a titolo definitivo, il croato ha trascorso 3 anni in Viola.

Tramite un comunicato ufficiale il Brescia ha annunciato l'acquisto di Ricardo Bagadur dalla Fiorentina a titolo definitivo. Il croato lascia Firenze dopo tre anni e una sola presenza in prima squadra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 23:33
Ufficiale: Ricardo Bagadur passa al Brescia a titolo definitivo, il croato ha trascorso 3 anni in Viola. -
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Tramite un comunicato ufficiale il Brescia ha annunciato l'acquisto di Ricardo Bagadur dalla Fiorentina a titolo definitivo. Il croato lascia Firenze dopo tre anni e una sola presenza in prima squadra, lo attende un campionato di Serie B con la compagine lombarda.

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