Ufficiale: Ricardo Bagadur passa al Brescia a titolo definitivo, il croato ha trascorso 3 anni in Viola.
Tramite un comunicato ufficiale il Brescia ha annunciato l'acquisto di Ricardo Bagadur dalla Fiorentina a titolo definitivo. Il croato lascia Firenze dopo tre anni e una sola presenza in prima squadra...
A cura di Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 23:33
Tramite un comunicato ufficiale il Brescia ha annunciato l'acquisto di Ricardo Bagadur dalla Fiorentina a titolo definitivo. Il croato lascia Firenze dopo tre anni e una sola presenza in prima squadra, lo attende un campionato di Serie B con la compagine lombarda.