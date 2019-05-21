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Fiorentina venduta in Qatar? Nulla di vero. L'unica vera possibilità di cessione è in Italia

di Flavio OgnissantiIeri il giornalista di Sport Mediaser Carlo Pellegatti ha dato la notizia di un fondo del Qatar interessato a comprare la Fiorentina spinta dalla bellezza e della potenza di Firenz...

A cura di Flavio Ognissanti
21 maggio 2019 18:57
Fiorentina venduta in Qatar? Nulla di vero. L'unica vera possibilità di cessione è in Italia -
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di Flavio Ognissanti

Ieri il giornalista di Sport Mediaser Carlo Pellegatti ha dato la notizia di un fondo del Qatar interessato a comprare la Fiorentina spinta dalla bellezza e della potenza di Firenze.

La verità però pare essere un'altra. In questo momento non c'è stato nessun contatto nè alcuna richiesta di informazioni. Forse sarebbe troppo parlare di bufala, ma possiamo semplicemente dire che questa voce, per adesso, non corrisponde a realtà. Nessun riscontro, di nessun tipo.

L'unica vera reale alternativa ai Della Valle è quella rappresentata dalla famiglia fiorentina Aleotti, del gruppo Menarini, tifosi da sempre della squadra viola, imprenditori seri e tra i più ricchi in Italia.

Negli ultimi mesi c'è stata una richiesta di informazione e qualche contatto (non diretto tra le parti) è avvenuto.

Questa potrebbe essere l'unica alternativa alla famiglia Della Valle alla guida della Fiorentina. Il resto, per ora, sono solo chiacchiere da bar o di qualche tifosi fantasioso. Sempre ammesso che i Della Valle vogliano davvero vendere la società...

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