Commisso smentisce le voci di una cessione: “La Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita”

Dopo le voci odierne sulla possibile cessione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso, è arrivata la smentita della società con al voce di Rocco Commisso in una nota ufficiale di Acf Fiorentina:

“Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società.

Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.

Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club.

Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”