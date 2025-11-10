10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Commisso smentisce le voci di una cessione: “La Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

10 Novembre · 19:51

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 19:51

di

Il comunicato stampa della Fiorentina con le parole di Rocco Commisso sulla possibile cessione del club e l'incoraggiamento alla squadra

Dopo le voci odierne sulla possibile cessione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso, è arrivata la smentita della società con al voce di Rocco Commisso in una nota ufficiale di Acf Fiorentina:

Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società.
Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.
Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club.
Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”

