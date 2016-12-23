Gennaio mese decisivo per il rinnovo del contratto di Gonzalo Rodriguez
Probabile nuovo incontro fra le parti dopo gli ultimi contatti poco incoraggianti
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2016 13:39
Secondo quanto riportato da La Nazione pare che il mese di gennaio sarà decisivo per il rinnovo contrattuale del capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez. Dopo i recenti contatti, poco incoraggianti, fra le due parti è molto probabile che l'entourage del giocatore incontri nuovamente Pantaleo Corvino dopo le vacanze. Tutto ciò per ovviare ad una situazione piuttosto intricata in cui solo la Fiorentina sembra avere qualcosa da perdere, poichè rischia di lasciarsi scappare il difensore argentino a parametro 0 se persistesse nella sua intenzione di non alzare l'offerta, non andando così incontro alle richieste del giocatore.